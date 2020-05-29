"Koronavirüsten dolayı nasıl zaman geçiriyorsunuz?" sorusuna Funda Arar, şu yanıtı verdi:

Tabii ki müzik ile haşır neşiriz. Onun dışında bu ay bayramda maalesef evdeydik. Ailemiz, dostlarımız ve yakınlarımız ile telefonla görüştük.

Şu zamanda insan plan yapamıyor. Hayırlısı inşallah. Artık bir süre dikkat edeceğiz ve bir süre böyle devam edeceğiz.