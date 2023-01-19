"İçimde bir stand-up'çı var"

Funda Arar: İçimde bir stand-up'çı var - Magazin haberleri

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Funda Arar, 'Birlikte Söyleyelim Mi?' adıyla yeni bir konser serisine başladı. Serinin ilk konserini İstanbul'da veren Arar, zaman zaman dinleyicileriyle sohbet etti.

"ÇOK HEYECANLANDIM"

"Aslında benim içimde bir stand-up'çı var" diyen Funda Arar, "Anlatmayı, birlikte gülmeyi seviyorum. Bu konserlerde de hem çok sevdiğimiz şarkıları birlikte söyleyelim hem de eğlenelim istiyorum. Çok heyecanlandım ama sizinle gülünce hepsi geçti" ifadelerini kullandı.

Funda Arar 'Birlikte Söyleyelim Mi?' konserlerine Bursa, Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmir ile devam edecek.

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