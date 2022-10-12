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"İzlemeye gelenlerin hem duygusal anlar yaşayacağı hem de çok eğleneceği bir gece için hazırlandık" diyen Funda Arar, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Gecede iki ayrı kostüm giyen ünlü şarkıcı, "Dünya Kız Çocukları Günü"nü kutlamayı da ihmal etmedi.

"GÜÇLÜ KIZLAR GÜÇLÜ YARINLAR DEMEKTİR" Sahnede konuyla alakalı konuşan Arar, "Tüm kız çocuklarına ayaklarının üstünde duracakları ve kendi hayatlarını yönetecekleri bir gelecek diliyorum. Kızlarımıza güvenelim. Güçlü kızlar güçlü yarınlar demektir" ifadelerini kullandı. Funda Arar'ın hafta sonu ise Kıbrıs ve Antalya konserleri ile turnesine devam edeceği öğrenildi. DERYA ULUĞ VE FUNDA ARAR KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ Melek Mosso'nun Isparta'daki Ulu...

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