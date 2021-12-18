Funda Arar'dan albüm müjdesi

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Funda Arar, geçtiğimiz akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, "Burada ilk sahnem. Gazinoların yeniden yaşatılması çok hoş. Az sonra dinleyicilerle buluşacağım, heyecanını yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

ALBÜM MÜJDESİ

Hayranlarına yeni albüm müjdesi veren şarkıcı, "Yeni albüm çalışmamız var, aranjelere başladık. 2022 yılının mart ayı gibi düşünüyoruz. Albüm yapmayı özledim. Biliyorum ki dinleyenlerim de benden albüm bekliyorlar, özlediler. Ben de çok istiyorum. Çünkü sık sahne yapan biriyim, sahnede yeni şarkılar lazım. Yeni enerji, yeni heyecan lazım. O yeni albümün enerjisi çok başka oluyor tabii ki." şeklinde konuştu.

Konsere Songül Sarpbaş imzalı altın rengi derin yırtmaçlı elbisesiyle çıkan Funda Arar, ikinci yarıya ise siyah elbisesi ve güzelliğiyle izleyenleri büyüledi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Arar, programını alkışlar eşliğinde noktaladı.

Gecenin başında sahnedeki yerini alan oryantal Didem, muhteşem dansı ile herkesi büyüledi.