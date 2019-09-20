Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yoğun bir konser maratonu olduğunu belirten Arar Harbiye konseri sonrası Vadi açıkhavada konser vereceğini söyledi ve ekledi, “Bugün bununla ilgili toplantılarımız olacak ve son ayrıntıları konuşacağız. Yine dansçı arkadaşlarımla prova yapacağız. Ayrıca kostüm provalarım ve orkestramızla çalışmalarımız olacak. Yine güzel bir repertuvar hazırladık. Konsere gelecek seyircilerimizle keyifli bir akşam yaşatmak istiyoruz. 27 Eylül akşamı çok eğleneceğiz. Harbiye konserim çok güzel geçmişti. Bazı seyircileri sahneye alıp birlikte şarkılar söylemiştik yine böyle keyifli bir akşam yaşayacağız”dedi.

Harbiye konserinde giydiği çok konuşulan gladyatör kostümü ile ilgili konuşan şarkıcı “Songül Sarpbaş, güçlü kadın imajı olsun istedi. Ortaya öyle bir kostüm ortaya çıktı. 27 Eylül’deki konser için de sürprizli kostümler hazırlıyoruz”dedi.

"AĞIR YAPTIRIMLAR GEREKLİ!"

Kıyafetleriniz ve duruşunuz, kadına şiddetin çok arttığı bu dönemde, kadınlar için bir motivasyon kaynağı oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sorusuna şu sözlerle cevap verdi. Arar, "Çok olaylar yaşıyoruz. Hele ki bir annenin, çocuğunun önünde öldürülmesi… Ben onu seyretmiş bulundum, yemin ederim o gün hiç gözümün önünden gitmedi; depresyona girdim. Arkadaşlarıma “Sakın seyretmeyin!” dedim. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Artık ülkemizde bunların yaşanmasını istemiyoruz. Bu suçlar için daha ağır yaptırımların olması gerekiyor. Adam öldürüp, yaralayıp dışarı çıkıyorlar. Bu nasıl oluyor? İnsan hayatı bu kadar değersiz olmamalı. “Hafifletici sebep” diyorlar. Bunun hafifletici sebebi mi var? Öldürmüş işte! Konserlerimde de bu konulara değiniyorum. Siz de bu konuda duyarlısınız, sanatçılara bunlarla ilgili sorular soruyorsunuz ama sadece konuşuyoruz. Bu zihniyet değişmedikçe, sosyal medyada daha çok yazarız”dedi.

"ÇOK ALDIRIŞ ETMİYORUM"

Son zamanlarda Sosyal medyada bazı sanatçılar için yapılan kötü yorumlar hakkında konuşan Arar, kendisi hakkında yapılan yorumları ise şöyle değerlendirdi. “Çok aldırış etmiyorum. Zaten çok kötü yorumlara da denk gelmiyorum. Olsa da, aldırış etmiyorum. Çünkü klavye başına geçen ya da eline telefon alan herkes çok cesaretleniyor. Karşı karşıya gelinse tek kelime edemeyecek insanlar, sosyal medyada aklına geleni yazıyor. Eleştiri tabii ki olacak, olması da lazım ama hakaret, işi çirkin boyuta taşıyor. Bununla ilgili de bazı sanatçılar yargıya başvuruyor. Dava edince de o hakareti edenler hemen çark ediyor. Sosyal medya sanal bir dünya. Herkes çok mutlu, çok eğleniyor. Bu platformu gerçekçi bulmuyorum. Artık inanların ne yaptığıyla ilgili sosyal medyadan haber alınıyor ama tehlikeli tarafları da var. Nasıl kullandığına bağlı. Dün izlediğim bir belgeselde, Facebook’un, kullanıcı verilerini nasıl topladığı ve bunlarla ne yaptığı anlatılıyordu. Sosyal medya, bizimle ilgili bütün verilerin elde edilmesini sağlıyor. Çocuklar, oyuncakla oynar gibi kullanıyor; o yüzden tehlikeli tarafları da var. Sosyal medyayı eğlenmek için kullanmak ama çok da ciddiye almamak lazım”dedi.

"YORMUYOR DERSEM YALAN OLUR"

6 yaşındaki oğulları Aras’ın çok enerjik bir çocuk olduğunu belirten güzel şarkıcı . kendisini zaman zaman yorduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti Arar” Yormuyor desem yalan olur. Sonuçta çocuk işte. Onu uyardığımda “Çocuk bakmak zordur.” diyor. Bugünler de böyle geçiyor, her şeyin tadını çıkartmaya çalışıyoruz”dedi.