"MİLAN YOLA ÇIKTI" DEMİŞTİ

Fulya Zenginer, hastane odasından paylaşım yapmış ve, "Geliyor... Biliyorum; kardeşim gibi sevinerek, heyecanlanarak bu anı benimle bekleyenler var. O yüzden paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dünyanın en tatlı ağrısı, benim için kimse daha önce böyle bir yolculuğa çıkmamıştı ve Milan yola çıktı..." mesajını yayınlamıştı.