Fulya'nın katili eski eşin cezası belli oldu!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun'un (33) cezası belli oldu.
Olay, 9 Aralık 2020'de, Fulya Öztürk'ün çalıştığı pastanede meydana geldi. 1'i ilk eşinden 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ün yanına bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı.
KURŞUN YAĞDIRIP, KAÇTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştosun, tabancasını doğrultup Öztürk'e ateş etti. Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Baştosun, Öztürk'ün aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli tıptaki otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASIYLA DAVA AÇILDI
Polise teslim olan ve ifadesinde Fulya Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturmanın ardından Baştosun hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
MÜTAALADA MÜEBBET İSTENDİ
Davanın geçen 25 Nisan'daki duruşmasında, savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında, sanık Baştosun'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
FULYA'NIN AİLESİ HAZIR BULUNDU
Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasıyla devam edildi. Tutuklu sanık Baştosun, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Öldürülen Fulya Öztürk'ün annesi Hüsniye Çelebi, babası Ahmet Öztürk ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
SON SÖZÜ 'PİŞMANIM' OLDU
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ise salona alınmadı. Son sözü sorulan sanık Baştosun, pişman olduğunu belirtti. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Baştosun'u 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, indirim de uygulamadı.
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