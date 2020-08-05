Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlandı.

İki Londra ekibinin mücadelesinde Fulham, uzatma devrelerine giden maçın 105. ve 117. dakikalarında Joe Bryan'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Brentford'un 120+4. dakikada Henrik Dalsgaard'ın golüyle farkı bire indirdiği maç bu skorla tamamlandı.

Londra ekibi Fulham, bu skorla, 1 yıl aranın ardından Premier Lig'de yeniden mücadele etme şansı elde etti.

Championship'te sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Leeds United ve West Bromwich Albion doğrudan Premier Lig'e çıkmıştı.