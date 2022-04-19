Fulham, Premier Lig'e döndü

İngiltere Championship'te 43. hafta karşılaşmalarında Preston North End'i 3-0 mağlup eden Fulham, Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bu galibiyetin ardından 86 puana yükselen Marco Silva'nın öğrencileri, sezonu ilk 2 sıra içinde bitirmeyi garantilemiş oldu.

Fulham, son 5 sezonda 3. kez Premier Lig'de mücadele edecek.