Fulham, Kenny Tete'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamda, Hollandalı milli oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Profesyonel futbola altyapısından yetiştiği Ajax'ta başlayan Tete, 2017'de katıldığı Olympique Lyon'da 80 maça çıktı ve 1 gol attı.