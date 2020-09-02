Fulham Kulübü, 39 yaşındaki İngiliz teknik direktör Parker ile 2023 yılına kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Scott Parker, futbolculuk kariyerini noktaladığı Fulham'da geçen yıl teknik direktörlüğe başlamıştı. Parker yönetimindeki Fulham, geçen sezon İngiltere Championship play-off finalinde Brentford'u 2-1 yenerek Premier Lig'e yükselmişti.