Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol İngiltere Fulham: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fulham: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Manchester United, deplasmanda Fulham'la 1-1 berabere kaldı. 58'de Rodrigo Muniz'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen 73. dakikada Emile Smith Rowe'un golüne engel olamayan Kırmızı Şeytanlar, beraberliğe razı oldu. Milli kaleci Altay Bayındır'ın 90 dakika sahada kaldığı mücadele sonrası ManU, iki maç sonunda 1 puan topladı. Fulham ise puanını 2'ye çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 21:21 Güncelleme: 24.08.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manchester United skoru koruyamadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Manchester United, Fulham'a konuk oldu. Craven Cottage'de oynanan maç 1-1 sona erdi.

        İLK YARIYA ALTAY DAMGASI

        Manchester United forması giyen Altay Bayındır, Fulham ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Milli file bekçisi, ilk yarıda dikkat çeken işlere imza attı.

        İlk yarıda iki önemli kurtarışa imza atan Altay Bayındır, bir pozisyonda ise pasıyla Cunha'yı gol pozisyonuna soktu.

        Altay, Fulham karşısındaki ilk yarıda Manchester United adına tek önemli gol fırsatını yaratan oyuncu oldu. Milli file bekçisi, bu sezon Premier Lig'de büyük bir gol fırsatı yaratan ilk kaleci oldu.

        PENALTI KAÇTI

        Manchester United, Fulham karşısında Bruno Fernandes ile 39. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Portekizli futbolcu, penaltıda topu dışarıya gönderdi.

        REKLAM

        Fulham ile Manchester United arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Manchester United, Leny Yoro'nun 58. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

        Fulham'da Emile Smith Rowe, 71. dakikada oyuna dahil oldu. Rowe, 73. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

        M.UNITED PUANLA TANIŞTI

        Manchester United'da maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından Manchester United, ligde bu sezon ilk puanını aldı. Fulham ise 2 puana yükseldi.

        Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, sahasında Burnley'i konuk edecek. Fulham ise Chelsea deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        İstanbul'da yağmur sürprizi!
        İstanbul'da yağmur sürprizi!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        "Hasret bitiyor"
        "Hasret bitiyor"
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Habertürk Anasayfa