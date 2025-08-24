Fulham: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Manchester United, Fulham'a konuk oldu. Craven Cottage'de oynanan maç 1-1 sona erdi.

İLK YARIYA ALTAY DAMGASI

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, Fulham ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Milli file bekçisi, ilk yarıda dikkat çeken işlere imza attı.

İlk yarıda iki önemli kurtarışa imza atan Altay Bayındır, bir pozisyonda ise pasıyla Cunha'yı gol pozisyonuna soktu.

Altay, Fulham karşısındaki ilk yarıda Manchester United adına tek önemli gol fırsatını yaratan oyuncu oldu. Milli file bekçisi, bu sezon Premier Lig'de büyük bir gol fırsatı yaratan ilk kaleci oldu.