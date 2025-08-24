Fulham: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Manchester United, deplasmanda Fulham'la 1-1 berabere kaldı. 58'de Rodrigo Muniz'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen 73. dakikada Emile Smith Rowe'un golüne engel olamayan Kırmızı Şeytanlar, beraberliğe razı oldu. Milli kaleci Altay Bayındır'ın 90 dakika sahada kaldığı mücadele sonrası ManU, iki maç sonunda 1 puan topladı. Fulham ise puanını 2'ye çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Manchester United, Fulham'a konuk oldu. Craven Cottage'de oynanan maç 1-1 sona erdi.
İLK YARIYA ALTAY DAMGASI
Manchester United forması giyen Altay Bayındır, Fulham ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Milli file bekçisi, ilk yarıda dikkat çeken işlere imza attı.
İlk yarıda iki önemli kurtarışa imza atan Altay Bayındır, bir pozisyonda ise pasıyla Cunha'yı gol pozisyonuna soktu.
Altay, Fulham karşısındaki ilk yarıda Manchester United adına tek önemli gol fırsatını yaratan oyuncu oldu. Milli file bekçisi, bu sezon Premier Lig'de büyük bir gol fırsatı yaratan ilk kaleci oldu.
PENALTI KAÇTI
Manchester United, Fulham karşısında Bruno Fernandes ile 39. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Portekizli futbolcu, penaltıda topu dışarıya gönderdi.
Fulham ile Manchester United arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Manchester United, Leny Yoro'nun 58. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Fulham'da Emile Smith Rowe, 71. dakikada oyuna dahil oldu. Rowe, 73. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.
M.UNITED PUANLA TANIŞTI
Manchester United'da maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Manchester United, ligde bu sezon ilk puanını aldı. Fulham ise 2 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, sahasında Burnley'i konuk edecek. Fulham ise Chelsea deplasmanına gidecek.