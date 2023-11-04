Fulham: 0 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

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Premier Lig 11. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.

Craven Cottage'de oynanan maçı Manchester United 1-0 kazandı. United'ın golü 90+1. dakikada Bruno Fernandes'den geldi.

İngiliz devinde milli oyuncu Altay Bayındır yedek kulübesinde yer alırken, süre alamadı.

Ten Hag'ın öğrencileri bu sezonki 6. galibiyetini aldı. Bunun sonucunda da puanını 18'e çıkardı. Fulham ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında MANU, Luton Town ile karşılaşacak. Fulham ise Aston Villa'ya konuk olacak.