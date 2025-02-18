Fulden Uras: Hiç kimsem kalmadı
2017'de annesi Müge Akkoyunlu, geçtiğimiz haftalarda da babası Necmi Mutlu Otman'ın acısıyla sarsılan Fulden Uras; "Çok canım acıyor. Hiç kimsem kalmadı" ifadelerini kullandı
Giriş: 18.02.2025 - 08:51 Güncelleme: 18.02.2025 - 08:56
Fulden Uras, geçtiğimiz haftalarda babası Necmi Mutlu Otman'ı kaybetmişti.Necmi Mutlu Otman ve kızı Fulden Uras
Annesi Müge Akkoyunlu'yu ise 2017'de kaybeden Fulden Uras, duygusal bir paylaşımda bulunarak; "Hiç kimsem kalmadı" ifadelerini kullandı.Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu
Fulden Uras, yayımladığı duygusal mesajında;"Çok canım acıyor. Hiç kimsem kalmadı. Anneciğim, babacığım huzurla uyuyun. Cennet bahçelerinde kavuşana dek..." ifadelerine yer verdi.
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