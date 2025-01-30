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        Haberler Magazin Fulden Uras: Gözlerine bakıp 'Baba' diyemedim - Magazin haberleri

        Fulden Uras: Gözlerine bakıp 'Baba' diyemedim

        Dün Babası Necmi Mutlu Otman'ı son yolculuğuna uğurlayan Fulden Uras, duygusal bir mesaj yayımladı; "Gözlerine bakıp 'Baba' diyemedim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 08:37 Güncelleme: 30.01.2025 - 08:37
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        "Gözlerine bakıp 'Baba' diyemedim"
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        Babasının vefatıyla sarsılan Fulden Uras, dün Necmi Mutlu Otman'ı son yolculuğuna uğurlamıştı.

        Fulden Uras'ın acı günü
        Fulden Uras'ın acı günü

        Kendisine bu zor gününde destek olan ve cenazeye gelenlere teşekkür eden Fulden Uras, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.

        "SOL YANIM ÇOK ACIYOR"

        Fulden Uras, babasına; "Kim bilir kaç sene sana sarılıp, gözlerine bakıp sana 'Baba' diyemedim ama son 7 senedir neredeyse her gün mesajlaştık, konuştuk, dertleştik en acı günümde annemin vefatında elimi sen tuttun. Seni göremediğim onca sene uçtu gitti başka bir evde de olsan benim babam vardı. Özel günlerde ilk mesajı atan hayatımda tanıdığım en zarif insandın. Öyle de kalacaksın. Benim hastalığım süresince 'Bunu da atlatacaksın' diye, senin hastalığın süresinde birbirimize sürekli mesajlar atan dert ortağımdın. Ben seni çok özleyeceğim. Çok üşüyorum baba, sol yanım çok acıyor. İnsanın babası olsun, olsun da bin kilometre uzakta olsun. Yeter ki nefes alsın. Güle güle babam, ben seni çok sevdim. Mekânın cennet olsun" sözleriyle veda etti.

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        #fulden uras
        #Necmi Mutlu Otman

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