Fulden Uras: Gözlerine bakıp 'Baba' diyemedim

Babasının vefatıyla sarsılan Fulden Uras, dün Necmi Mutlu Otman'ı son yolculuğuna uğurlamıştı.

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Kendisine bu zor gününde destek olan ve cenazeye gelenlere teşekkür eden Fulden Uras, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.

"SOL YANIM ÇOK ACIYOR"

Fulden Uras, babasına; "Kim bilir kaç sene sana sarılıp, gözlerine bakıp sana 'Baba' diyemedim ama son 7 senedir neredeyse her gün mesajlaştık, konuştuk, dertleştik en acı günümde annemin vefatında elimi sen tuttun. Seni göremediğim onca sene uçtu gitti başka bir evde de olsan benim babam vardı. Özel günlerde ilk mesajı atan hayatımda tanıdığım en zarif insandın. Öyle de kalacaksın. Benim hastalığım süresince 'Bunu da atlatacaksın' diye, senin hastalığın süresinde birbirimize sürekli mesajlar atan dert ortağımdın. Ben seni çok özleyeceğim. Çok üşüyorum baba, sol yanım çok acıyor. İnsanın babası olsun, olsun da bin kilometre uzakta olsun. Yeter ki nefes alsın. Güle güle babam, ben seni çok sevdim. Mekânın cennet olsun" sözleriyle veda etti.