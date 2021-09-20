Fukuşima'da biriken radyoaktif atığın "kötü depolandığı" uyarısı

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Dai-içi'nin devreden çıkarılma süreci devam ediyor.
Reaktörün devreden çıkarılma sürecinde ortaya çıkan radyoaktif atığın çoğu, önceden belirlenmiş açık hava depolarında muhafaza ediliyor.
Geriye kalan yığının, süreç içerisinde açık hava depolarına transfer süresi ve kapasite sorunu sebebiyle, prensip gereği geçici alanlarda tutuluyor.
Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA) nükleer santralin işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasına "atık depolama" uyarısında bulundu.
Geçici alanlardaki atık hacminin temmuz ayında 60 bin metreküpe ulaştığını bildiren NRA, Ocak 2020'den beri bu oranın sekiz kattan fazla arttığını kaydetti.
Santralde birikmeye devam eden radyoaktif atığın "kötü depolandığını" bildiren NRA, söz konusu işlemin "iyileştirilmesi gerektiğini" açıkladı
NRA ayrıca bazı alanlarda radyoaktif atıkların bir yıldan fazla tutulduğu ve bu alanlara yönelik yıl boyunca yeterli denetleme yapılmadığını bildirdi.
TEPCO, geçici depolama faaliyetlerini inceleyeceğini ve atık yönetimini uygun şekilde gözden geçireceğini belirtti.
Kamu yayıncısı NHK, afetin 10. yılında, tesis genelinde radyoaktif atık hacminin Mart 2021 itibarıyla 480 bin metreküpe ulaştığını aktardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!