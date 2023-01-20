12 MART 2011
02.44: Reaktör 3’ün HPCFS (yüksek basınçlı çekirdek sulama) sistemi güç ünitesinde enerji tükendi.
04.11: Reaktör 3’ün yakıt çubukları su üstüne çıktı.
05.30: Yüksek riske rağmen radyoaktivite içeren buharın, Reaktör 1’de havaya salınmasına izin verildi.
05.50: Reaktör 1’e temiz su enjeksiyonu yapıldı.
06.50: O sırada fark edilmedi ancak Reaktör 1’in çekirdeği çoktan erimişti.
10.09: TEPCO, Reaktör 1’deki basıncı azaltmak için havaya radyoaktif buharın salındığını kabul etti.
10.58: Reaktör 2’de basınç hala yüksek ve düşürmek için havaya bir miktar daha buhar bırakılmasına karar verildi.
14.50: Reaktör 1’e temiz su enjeksiyonu durduruldu.
15.30: Fukushima 1’in 10 km, Fukushima 2’nin 3 km çevresinde yaşayanlar tahliye edildi.