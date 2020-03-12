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Fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - BALIKESİR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Operasyon görüntüsü- Adliye binasından görüntü- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Balıkesir'de düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 14 ev ile 2 iş yerinde uyuşturucu satıldığı ve fuhuş yapıldığını bilgisine ulaştı.Ekiplerin yaklaşık 3 ay süren teknik takibi sonucu 16 kişinin konuyla bağlantısı olduğu tespit edildi.Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 4'ü kadın 16 zanlı gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.