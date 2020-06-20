Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı - MERSİN

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı şüphelilerin yurt dışından çeşitli vaatlerle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorlayıp yer ve imkan sağlandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu farklı adreslere operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı iddia edilen 3 yabancı uyruklu kadın ve 3 kişi ile fuhşa aracılık yapan 2 şüpheli yakalandı.İşlemlerinin ardından serbest bırakılan şüphelilerin ifadeleriyle, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 6 adrese eş zamanlı düzenlen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla bırakılırken, diğerleri de salıverildi.Adreslerdeki aramalarda, tabanca, şarjör, 9 tabanca mermisi, 9 cep telefonu, 2 POS cihazı, 2 pasaport, fuhuş yaptığı iddia edilenlerin isim ve numaralarının yazılı olduğu 5 çetele, 10 kredi ve banka kartı, çeşitli cins ve miktarlarda cinsel uyarıcı hap ile ikamet tezkeresi ele geçirildi.Ekipler, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 470 liraya da el koydu.Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bulaşıcı ve zührevi hastalıklar testi yapılacak olan yabancı uyruklu 3 kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Mersin Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!