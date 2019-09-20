Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, ‘Yurt dışından kadın getirilip fuhuş yaptırılıyor’ diye gelen bir ihbar Ahlak Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. İhbardan yola çıkan polis, kısa sürede bir kaç kişiye ulaştı. Tüm şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve nasıl çalıştıklarının tespit edilmesi için mahkeme kararı ile teknik ve fiziki çalışma yapıldı.

ÖNCE ÇALIŞMA SİSTEMLERİ ÇÖZÜLDÜ

Yapılan takiplerde fuhuş şebekesi elemanları tek tek tespit edildi. Ardından şebekenin çalışma sistemi ortaya çıkarıldı. polisin ulaştığı bilgilere göre şebeke, Özbekistan’dan iş vaadiyle kandırılan kadınlar getiriliyordu. Evlere yerleştirilen kadınlar, daha sonra fuhuşa zorlanıyordu.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polisin 3 aylık takibi sonucu önceki gün düğmeye basıldı.üzerine Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Gebze ilçelerinde bulunan toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonla 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan 2'si Türk 13'ü Özbekistan uyruklu 15 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

FUHUŞ GÜNLÜĞÜ TUTULMUŞ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dikkat çeken bir ajanda ele geçirildi. Ajanda da kadınların günlük fuhuş çizelgesi tutulduğu öğrenildi. Kadınlar, hangi adrese kiminle kaç paraya pazarlandığı tüm detayların yer aldığı ajandaya el konuldu. Emniyette ifadeleri alınan yabancı uyruklu mağdurlar ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi’ne gönderildi. 16 şüpheli ise adliyeye gönderildi.