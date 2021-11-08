Masaj salonuna baskın! 8 kadın tutuklandı!

Balıkesir'de, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine, operasyon düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre eş zamanlı baskında, 13'ü kadın, 15 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i kadın, 9 kişi, `Fuhşa yer temin etmek´, `Fuhşa aracılık´ ve `Zorla fuhuş yaptırmak´ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.