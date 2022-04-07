Edirne'de çevre felaketi! Tesis ÇED'siz çıktı

Edirne'de asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunun patlaması sonucu sızan tonlarca ziftle ekili tarlalar ve yakınlarındaki dere siyaha büründü. Olayın ardından yapılan incelemede tesisin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun bulunmadığı belirlendi. Öte yandan, iki gündür devam eden şantiye ekiplerinin çalışması sırasında zift kaplı zemin üzerinde bulunan bir tarla faresinin kurtarılma anı da kameraya yansıdı.
Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bulunan bir asfalt şantiyesinin fuel oil havuzu dün henüz belirlenemeyen nedenle patladı. 5 bin 500 tonluk havuzda, 4 ve 6 numaralı yaklaşık 1500 ton fuel oil bulunduğu belirtilen havuzdan sızan zift, geçtiği bölgedeki ekili buğday tarlaları ile yakındaki bir dereyi siyaha boyadı.
ÇALIŞMA İKİ GÜNDÜR SÜRÜYOR
Çevre kirliliğine neden olan yakıtın sızıntısını durdurmak için dün iş makineleri ile yapılan çalışmada sızıntının önüne geçilip, bölgede temizleme çalışması başlatıldı. Temizleme çalışmalarının bugün de sürdüğü bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu komisyon incelemede bulundu. Yapılan çalışmalarda tesisin ÇED raporu bulunmadığı belirlendi.
'İDARİ SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, bakanlığın talimatıyla ve Edirne Valiliği'nin koordinesinde ekiplerin alanda inceleme başlattığını belirterek, şunları söyledi:
"Bitümlü malzemenin depolandığı yapının batı yönündeki perde duvarının çökmesi ile birlikte zift malzemenin etrafındaki araziye yayıldığı gözlemlenmiştir. Söz konusu malzeme ivedilikle kuruyan, sertleşen bir malzeme olduğundan dolayı malzemenin ilerlemesi dar bir alanda olmuştur. Şu anda malzeme kurumuş durumda. Arkada da gördüğünüz gibi araç ve gereçlerle malzeme sahadan kaldırılmaktadır.
Çevre mevzuatı hükümleri gereğince de bertarafı yapılacaktır. Aynı zamanda il müdürlüğümüz olarak konunun takibindeyiz. Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda daire başkanlarımız ekibimizle birlikte burada. Konu üzerinde incelememizi ve tahkikatımızı yapmaktayız. Söz konusu olan tesisin ÇED olmaksızın faaliyete başladığı tespit edilmiştir.
İdari süreçlerimiz başlamıştır. Bu alanla ilgili ivedilikle çalışmalar başlatılmış olup en kısa zamanda da söz konusu alanın eski haline getirilmesi için çabalıyoruz. En kısa zamanda arazi temizlenmiş bir şekilde hazır hale getirilmiş olacak. Araziden de görüldüğü gibi çok dar bir alanda yayılım gösteriyor. Malzeme zaten kendi özelliğinden dolayı kuruma ve sertleşme özelliğine sahip olduğundan dolayı sert bir malzeme haline gelmiştir. Bu alan çok kısa zamanda temizlenecektir."
ZİFTİN ÜZERİNDE KALAN TARLA FARESİ KURTARILDI
Şantiye ekiplerinin çalışması sırasında zift kaplı zemin üzerinde bulunan bir tarla faresi de kurtarıldı. Zift temizliği yaptığı sırada fareyi fark eden kepçe operatörü kontak kapatıp kurtarmak için araçtan indi. Fareyi eliyle alarak tarım alanına geri bırakan işçi, daha sonra çalışmasına devam etti.
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