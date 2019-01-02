02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en etkili gazetelerinden New York Times, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile geniş bir söyleşi gerçekleştirdi.
Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verilen söyleşide, Fuat Tosyalı Türkiye ekonomisine güven mesajları verirken, şirket olarak yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi. New York Times’da Jack Ewing imzasıyla yayımlanan röportajdan öne çıkanlar şöyle:
— NYT Business (@nytimesbusiness) January 1, 2019
"Tosyalı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’den ithal edilen çeliğe karşı uyguladığı ceza niteliğindeki vergilerin yarattığı gerilemeye rağmen, sektöre güvendiklerini belirtiyor. Daha okula bile başlamadan babasının dükkânında çalışmaya başlayan 55 yaşındaki Tosyalı ‘İş hayatındaki 51. yılım. Daha önce de pek çok kriz gördüm’ diyor. Daha sonra telefonda yaptığımız görüşmede ‘Ekonomik türbülans geçici’ diyor ve ekliyor ‘Şirket olarak gücümüzün farkındayız. Ülkemizin ekonomik gücünü de biliyoruz.’"
ÇELİK ÜRETİMİNE YÖNELİK YENİ YATIRIM
"Detay vermeyi reddetse de çelik üretimine yönelik büyük çaplı yeni bir yatırım yapmayı planladığını söylüyor. Türkiye’de kazandığınız parayı saklamak için yurtdışına çıkarmak affedilemez’ diyor.”
Tosyalı, ‘Amerika Birleşik Devletleri’ne tamamen saygı duyuyoruz. Elbette orada bulunmak isteriz. Ancak mallarımızı almak istemiyorlarsa buna saygı duyarız’’ diyor. Öte yandan Tosyalı Holding’in muhtemelen Amerika’daki müşterilerine ürün satamayacak olsa bile Amerikalı şirketlerden alım yaptıklarını belirtiyor.
BU SÜREÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN FIRSAT
Şirket 2017’de Pensilvanya’daki Harsco Corporation ile birlikte Türkiye’deki fabrikalardan atık metallerin ve diğer atıkların geri dönüşümü için ortak girişim başlattı. Fuat Tosyalı’ya göre, Türkiye’nin karşılaştığı bu zorlu süreç girişimcilerin dayanıklılıklarını sergilemeleri için fırsatlar barındırıyor. Tosyalı Holding’in büyümek için daha düşük üretim maliyetlerini bir avantaja dönüştüreceğini ve kendilerini kriz bittiğinde pazar payını arttıracak şekilde konumlandırdıklarını belirtiyor.
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