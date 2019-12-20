Fuat Oktay'dan 'yaptırım' çıkışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2020 bütçesi, enflasyon ve faizlerin daha da düşmesini sağlayarak vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri hayata geçirmemizi sağlayacak, kaynaklarını faize değil yatırıma, üretime ve topyekün refah artışına dönüştürecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "S-400, F-35 ile başlayan süreçte bizi yaptırımlarla tehdit edenler, tehditlerin bizi yerli tasarım ve üretime daha motive edeceğini bilmelidir." diye konuştu.