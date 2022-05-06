Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret

Bakan Soylu'yu ziyaret edenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer aldı. Bakan Nebati, ziyaretle ilgili Twitter'dan, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik.

Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.