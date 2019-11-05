05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yardımcısı Oktay, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda (YÖK) gerçekleştirilen Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği Kongresi'ne katıldı. Kongrede TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Nisan ayında yayımlanan rapora göre dijitalleşmenin son 10 yılda çalışma hayatına 2 milyon yeni iş kolu katılmasını sağladığını belirterek, "2030 itibarıyla ise 1,7 milyon yeni iş kolunun daha oluşacağı öngörülmektedir. Çalışma hayatına yansıyan bu dönüşüm; vatandaşların, iş insanlarının ve karar alıcıların proaktif şekilde uyum sağlamalarını gerektiren dinamik bir süreçtir. Yaşanan gelişmelere sabit ve önceden belirlenmiş eğitim programlarıyla uyum sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle okul öncesi dönemden başlayarak yükseköğretim ve hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin muhtevası, dönüşen dünya ile uyum içinde olmalıdır. İnsan kaynağımızın yanı sıra iş dünyamızın da değişen çalışma hayatı koşullarına göre kendini stratejik olarak konumlandırması, günümüz ve gelecek gerçekliğini iyi okuması gerekmektedir. Mesleklerin dönüşümüne gözlerini kapatarak geleneksel eğilimlerini devam ettiren şirketlerin, rekabetçi rüzgârlara yenik düşmesi kaçınılmazdır" dedi.
YÖK'E TEŞEKKÜR ETTİ
Oktay, 11'inci Kalkınma Planı'nda mesleklerin geleceğinin öncelendiğini, nitelikli insan kaynağının eğitimi ve yenilikçi alanlarda istihdamın teşvik edilmesinin vurgulandığını kaydederek, "Kalkınma Planı kapsamında milli teknoloji hamlemiz için ihtiyaç duyulan işgücü profilinin belirlenmesi ve bu ihtiyaca dönük ortaöğretim ve yükseköğretim programlarında güncelleme yapılması eylem planları arasında yer almıştır. Aynı zamanda teorinin yanında pratik bilgi ve tecrübelerin artırılması için de staj programlarıyla iş dünyasının eğitime entegre edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 11'inci Kalkınma Planı'nın yanı sıra, dünyayı yakından izleyen ve beşeri sermayenin gelişmesine öncelik veren politikalar oluşturmak, Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğinin 6 temel bileşeni arasındadır. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yükseköğretim programlarında hiç vakit kaybetmeden güncelleme çalışmalarına başlayan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve yeni bölümleri hızlı şekilde akademik programlarına dâhil eden üniversitelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU
Ülkeyi akademisiyle, iş dünyasıyla, sanayisiyle her alanda güçlendirip büyütürken eli kanlı terör örgütleriyle mücadeleyi de kararlılıkla sürdüreceklerine işaret eden Oktay, "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ'yle ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz. 'Konumuzla ne alakası var?' diyeceksiniz. Doğrudan alakalı, bire bir alakalı; ne zaman biz ayağa kalksak ne zaman Türkiye olarak gelişmeye başlasak, ne zaman ufka baksak önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz, gelişmemize devam edeceğiz. Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın. Akademi dünyamızdan da bu haklı mücadelemizi tüm dünyaya güçlü şekilde anlatılmasında destek bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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