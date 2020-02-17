17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kasımpaşa, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’a 3-1 mağlup oldu.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çapa, iki takım açısından önemli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarına değindi.
Ligin bitmesine sayılı maçlar kaldığını ifade eden Çapa, “Rakiple olan puan farkı nedeniyle her iki takım adına önemli maçtı. İlk devre tamamen iyi oynayan Kasımpaşa vardı, Antalyaspor’un geçişlerde çok etkili olduğunu biliyorduk. Topa sahip olduk ve gol pozisyonu da bulduk. İlk yarı iyi işler yaptık, 18’in içinde daha iyi olabilirdik. İlk yarı tek gol pozisyonu verdik. İkinci devre bu oyuna devam etmemiz gerekirdi. Rakibin de üzerimize geleceğini biliyorduk. Ama kısa sürede ikinci devre maçı tamamen verdik. Biz gol atmış olsak tersi olacaktı. Yediğimiz golde de geçtiğimizi haftada benzerini yemiştik. Gol ofsayt bayrağının kaldırılmasının ardından oyuncularımızın durması nedeniyle geldi.İkinci golden önce yapılan bir faul var. 3-1’den sonra yaptığımız hamleler var ama sakat oyuncularımız fazlaydı” dedi.
"KADERİMİZİ BELİRLEYECEK"
“3-1’den sonra yakaladığımız pozisyon vardı” diyen Çapa, ”3-2 yapmış olsak son on dakika bizim adımıza daha olumlu geçecekti. Üzücü bir akşam oldu. İlk yarı oynadığımız oyunun üzerine daha fazla koymalıyız. 18’in içinde etkili olmalıyız. İlk yarı oyundan memnunum, ikinci devre kısa sürelerde gol yememiz takımın tamamen dengesini bozdu ama 3-0 rağmen bırakmayan yapımız vardı. Bu olumluydu. Önümüzdeki hafta bir kaç oyucuyu aramıza katabilirsek alternatifli kadromuz olacak. Önümüzdeki 4 karşılaşma bizim adımıza kaderimizi belirleyecek. Gelecek haftadan itibaren bir çıkış yapmamız gerekiyor” diye konuştu.
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