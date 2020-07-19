Süper Lig´in 33´üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Gaziantep FK´nın farklı bir format ile oyun oynadığını ve kendi takımının alışık olmadığı bir sisteme karşı oynadıklarını belirtti.
Oyun olarak tatmin edici bir futbol oynadıklarını ifade eden Çapa,"Her iki takımın ligde bir hedefi yok. Bu tür maçlardan o yüzden ok bir şey beklenilmez. Ama oyun içerisinde Gaziantep FK alışık olmadığımız bir formatta oynuyor ve Türk ligi buna çok alışık değil. Özellikle bizim baskı yapacağımız anlar çok önemliydi. Çünkü alışık olmadığımız bin sisteme karşı oynadık. Gayet olumlu bir maçı geride bıraktık. Maçın erken dakikalarında geriye düştük. Beraberliği yakaladık ama sonrasındaki pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı olun olarak iyi başladık. Skor olarak olmasa da oyun olarak çok etkiliydik. Maçın son bölümünde beklemediğimiz bir gol yedik. Bu tamamen bireysel hatadan kaynaklandı. 1 puanla dönmüş olsak bile oyun olarak tatmin ediciydik" diye konuştu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise, sahada iki tane açık futbol oynayan takımın karşılaştığını ifade etti. İyi oyuncuların olduğunu tüm kamuoyuna gösterdiklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Bugün yine iyi futbol ile ligdeki yerimizi koruduk. Pandemiden sonra kaybetmeyen tak takımız. Malatya maçına da yine kaybetmemek için çıkacağız. Oyuncularımı kutluyorum çünkü hala motive olduklarını gördüm. İyi bir sonuçla ligi bitirmeyi hedefliyoruz. Sarı kart gördüğüm penaltı pozisyonu ile ilgili de bu bize karşı ilk defa olmuyor. Daha öncede buna benzer pozisyonlar oldu. Biz yine de buna rağmen golü bulduk" dedi.
Yeni sezon ile ilgili transfer çalışmalarına değinen Sumudica, ez fazla 3 yeni oyuncu almak istediğini söyledi.
Tecrübeli teknik adam, ilk olarak Maxim ve Kayode ile devam etmek istediğini ve 3-4 oyuncunun gideceğinin sinyalini verdi.
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