Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Fuat Çapa: Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyoruz - Futbol Haberleri

        Fuat Çapa: Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyoruz

        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Avrupa maçları için uzun yıllardır süren bir özlem ve beklenti var. Taraftarımızın önünde, iç sahada galip gelerek Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyoruz. Bu sadece bizim takımımızın değil, şehrimizin ve ülkemizin de isteği ve beklentisidir. Bunun sorumluluğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 14:32 Güncelleme: 26.08.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Panathinaikos deplasmanında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından, iç sahada oynanacak rövanş maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

        30 bin taraftarın önünde mutlak galibiyet için sahada olacaklarını belirten Fuat Çapa, “2-1’lik skorun ardından içeride alacağımız 1-0’lık bir galibiyetin maçın seyrini tamamen değiştireceğini biliyoruz. Böyle bir skor bize psikolojik olarak da büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu yüzden umutluyuz. Taraftarımızın gücünü son iki sezonda çok net bir şekilde hissettik. İlk sezon ligde kalarak, geçtiğimiz sezon ise üçüncülüğe kadar yükselmemizde onların çok büyük desteği oldu. Bu birliktelik çok güzel bir şekilde oluştu. Perşembe günü de mutlaka yanımızda olacaklardır, bundan en ufak bir şüphem yok” diye konuştu.

        ‘AVRUPA GRUPLARINA KALMAK SADECE ŞEHRİMİZİN DEĞİL, ÜLKEMİZİN DE İSTEĞİ VE BEKLENTİSİDİR’

        Kırmızı-beyazlı taraftarların önünde galip gelerek gruplara kalmak istediklerini söyleyen Fuat Çapa, “Panathinaikos deplasmanındaki oyunumuzdan gayet memnun olduğumu söyleyebilirim. Performansımız bizi tatmin etti ama skor olarak üzdü. Bireysel hatalardan dolayı yediğimiz gollerin şekli bizi gerçekten üzdü. Yine de deplasmandan 2-1’lik bir mağlubiyetle dönmek bizim için umut veren bir sonuç oldu. Şimdi ise iç sahada, taraftarımızın önünde oynayacağız. Avrupa maçları için uzun yıllardır süren bir özlem ve beklenti var. Taraftarımızın önünde, iç sahada galip gelerek Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyoruz. Bu sadece bizim takımımızın değil, şehrimizin ve ülkemizin de isteği ve beklentisidir. Bunun sorumluluğunu çok iyi biliyoruz. Hem saha içinde hem de tribünlerde inanılmaz bir atmosfer olacak. Güzel bir sinerji yakalanacak ve inşallah bu atmosfer sonuca da yansıyacak. Stadyumda, televizyon başında, yurt dışında bize gönül veren insanları mutlu etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

        ‘HOLSE MAÇ KADROSUNDA OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR’

        Deplasmanda oynanan Panathinaikos karşılaşmasında sakatlıktan dolayı forma giyemeyen Carlo Holse’nin son durumu hakkında bilgi veren Çapa, “Carlo Holse maç kadrosunda olacak gibi görünüyor ama ilk 11’de olup olmayacağı hocanın kararıdır. Şu anki görüntüsü kadroda olacağı yönünde. Maça daha iki gün var, gidişatı gayet iyi ve beklentimizin üzerinde. İyileşme süreci gün gün takip ediliyor ve bugüne kadar yapılan idmanlarda herhangi bir olumsuz reaksiyon göstermedi” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        ABD vize ücretine büyük zam
        ABD vize ücretine büyük zam
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Habertürk Anasayfa