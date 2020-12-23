Kasımpaşa, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Gaziantep Futbol Kulübü’ne 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 10 günlük karantina sürecinde takımla birlikte olamadığını ifade eden Çapa, “İki testim de negatif çıktı. Takımdan uzak kalmak çok üzücü. Sürekli iletişim halinde olmamız gereken genç bir takıma sahibiz ve birlikte olamamak kötüydü. 10 günde idman da yapamadık. Hafta içi ve hafta sonu maçları olduğundan çalışma fırsatımız çok olmadı” şeklinde konuştu.
"SON VURUŞLARIMIZI İYİ YAPMALIYIZ"
Deneyimli teknik adam, forvet hattında görev yapan futbolcularının henüz odaklanamadıklarının altını çizerek, “Bugün rakibin haftalardır galip gelmesinden dolayı özgüveni yüksek olan takıma oynayacağımızı biliyorduk. Buna bizim de aynı şekilde reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Her ne kadar skor alsalar da genelde topa rakipten daha az sahipler. Top bizdeyken yapmış olduğumuz pas hatasından rakip penaltı kazandı. Golü yedikten sonra biraz toparladık. Son paslarımız, vuruşlarımız iyi olsa beraberliği yakalayacaktık. Devreye kadar olumlu pozisyonlar yakaladık. İkinci devre rakip iki defa geldi, 2 gol attı. İşin özeti bu. Son vuruşlarımız iyi yapmak zorundayız. Öndeki oyuncularımız Armin ile Varga’nın lige odaklanamadıklarını biliyoruz. Türkiye ligini biraz bilmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
"İKİ MAÇIN SORUMLUSU ERTUĞRUL DEĞİL"
Fuat Çapa, son 2 lig maçında kaleyi koruyan Ertuğrul Taşkıran’ın performansını değerlendirerek şu ifadelere yer verdi:
"Ertuğrul 2 haftadır şanssız. Yemiş olduğu 6 gol 3’ü penaltıdan. Bu bir kaleci için şanslı bir süreç değil. Bu maçla geçen haftanın sorumlusu Ertuğrul değil. Ramazanın sakatlığı vardı. Bugün oynaması risk olurdu. Bundan dolayı risk almadık. Önümüzdeki maçlar da çok önemli. Sağlık ekibimizden oynayabilir raporu geldiğinde Ramazan veya Ertuğrul fark etmez şans vereceğiz."
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