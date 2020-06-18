Lacivert-beyazlı takımın Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çapa, Fenerbahçe ile önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.
Fenerbahçe'nin yetenekli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Fuat Çapa, "Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı maç, bize çok net bir şekilde bazı görüntüler verdi. Fenerbahçe'ye karşı 90 dakika boyunca konsantre bir şekilde oynamamız gerekiyor. Fenerbahçe her an skoru değiştirebilecek oyunculara sahip. Bunu dikkate alarak oynamamız gerekiyor. Bu arada oynadığımız oyunu da geliştirmemiz gerekiyor. Kalan haftalar çok belirleyici olacak. Bu sezonu üst sıralarda bitirmek istiyoruz." diye konuştu.
Deneyimli teknik adam, ligde oynadıkları son 4 müsabakada 10 puan aldıklarının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:
"Yukatel Denizlispor maçı ile çıkış yakaladık. Oyun olarak her geçen gün üzerine koyan bir görüntümüz vardı. Pandemi sonrası ise ne olacağı soru işaretiydi. BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yaptığımız maç olumluydu. Her puanın değerinin bilinciyle sahaya çıktık. 90 günlük ara olmasına rağmen oynadığımız oyun umut vericiydi. Çok net pozisyonlara girdik fakat değerlendiremedik. Soyunma odasına 1-0 mağlup girdik. Orta sahada düzen olarak değişiklik yaptık. Gökhan Töre'nin pas bağlantılarını kestik. Beraberliği yakaladıktan sonra maçı domine eden taraf olduk. Haklı bir galibiyet aldık. Bundan sonraki süreç daha önemli oldu. Bir galibiyet ve mağlubiyet, ligdeki sıralamayı altüst edebiliyor. Bunu Çaykur Rizespor'un Galatasaray karşısında aldığı galibiyette gördük. Kalan 7 hafta bizim için çok önemli. Ciddiyetimizi bozmadan devam etmek zorundayız."
KASIMPAŞA'DA FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARI
Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Orta ve şut çalışmasıyla devam eden idman, 2 grup halinde dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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