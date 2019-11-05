Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) verilerini derleyen online fuar platformu ExpoValley’e göre, Türkiye’de 2018 yılında düzenlenen 499 fuarı, toplamda 22 milyon 854 bin kişi ziyaret ederken bunların 714 binini yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Bir önceki yıla göre yabancı ziyaretçilerin sayısında ise %21’lik bir artış yaşandı. Yabancılar en büyük ilgiyi mobilya fuarlarına gösterirken, 2018 yılında düzenlenen 13 mobilya fuarını toplamda 85 bin 163 yabancı ziyaret etti. Yabancıların en çok ziyaret ettiği diğer fuarlar ise 54 bin 677 yabancının ağırladığı ev tekstili ve halı fuarları ile 45 bin yabancının katıldığı gıda fuarları oldu.

'BÜYÜK POTANSİYEL TAŞIYOR'

Fuarlara katılan yabancıların, katılımcı firmalar için oldukça değerli olduğunu belirten ExpoValley’in kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları, “Yabancıları ülkemizde düzenlenen fuarlarda ağırlamak oldukça kıymetli. Fuarlarda yerini alan ve ürettiği ürünü ya da hizmeti tanıtan yerli firmalar için yabancı katılımcılar büyük potansiyel taşıyor. Ancak fiziki sınırlar ve maddi yetersizlikler bu yabancıların fuarlara gelmesinin önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. ExpoValley olarak fuarları herhangi bir sınırlamanın olmadığı dijital ortama taşıyarak tüm engelleri kaldırmayı hedefledik. Yabancıların da dijital ortamdaki bu fuarları çok daha kolay bir şekilde ziyaret etmesi, fuara katılan firmalara da büyük fayda sağlayacak” dedi.