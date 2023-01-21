Mahkeme kayıtlarına göre, New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, el konulmak üzere hisse senedi, nakit ve kripto paradan oluşan 10 hesabı belirledi.

FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu.

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

ABD'de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans yasalarını ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı.

FTX'in 11 Kasım 2022'de ABD'de iflas süreci başlattığı, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, 12 Aralık 2022'de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.

Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan Bankman-Fried, ocak ayı başında New York Güney Bölge Mahkemesinde çıktığı duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.