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Haberler İş-Yaşam FTX'in kurucusunun mal varlığına el konuldu

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın mal varlığına el konuldu

Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu

Giriş: 21.01.2023 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
FTX'in kurucusunun mal varlığına el konuldu
700 milyon dolarlık varlığına el konuldu
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FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu.

Mahkeme kayıtlarına göre, New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, el konulmak üzere hisse senedi, nakit ve kripto paradan oluşan 10 hesabı belirledi.

Bankman-Fried, dolandırıcılıktan suçlu bulunması halinde söz konusu varlığını kaybedecek.

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

FTX'in 11 Kasım 2022'de ABD'de iflas süreci başlattığı, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, 12 Aralık 2022'de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.

ABD'de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans yasalarını ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı.

ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan Bankman-Fried, ocak ayı başında New York Güney Bölge Mahkemesinde çıktığı duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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