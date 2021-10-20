FT: Türkiye, gri liste tehlikesiyle karşı karşıya

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İngiliz Financial Times, Türkiye'nin FATF (Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü) tarafından kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele yaklaşımında daha sıkı bir izlemeye tabi tutulmasını gerektiren 'gri liste'ye dahil edileceğini iddia etti.

FATF üyelerinin Perşembe günü Paris'teki görüşmelerde kararı onaylayacakları iddia edilirken, FT'nin görüştüğü yetkililerden biri, 39 üyeli genel kurulun tavsiyeyi onaylamasının "çok muhtemel" olduğunu, diğeri onayın sadece bir formalite olmasının beklendiğini söyledi. Karar Perşembe günü resmen açıklanacak.

Tavsiye kararı onanırsa Türkiye; Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen'in de dahil olduğu ve "gri liste" olarak bilinen FATF bünyesindeki özel bir Uluslararası İşbirliği İnceleme Grubu'nun tarafından izlemeye tabi tutulacak.

FT'nin görüştüğü bir Türk yetkili ise Perşembe günkü oylamadan önce yorum yapmanın uygun olmadığını söylerken, “Salgını nedeniyle alınan tam karantina önlemlerine rağmen, Türkiye FATF standartlarına uyum açısından önemli ilerleme kaydetti ve bu konudaki sorumluluklarını yerine getirdi." dedi

FATF GRİ LİSTESİ NEDİR?

FATF, 1989 yılında kara para aklama, terörün finansmanı ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne yönelik diğer benzer tehditlerle mücadele etmek amacıyla kuruldu.

Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu FATF, her yıl yaptığı değerlendirme toplantılarında kara paranın aklanması, terör finansmanının engellenmesi alanındaki tabloyu paylaşıyor.

Ülkeleri iki farklı listede değerlendiren FATF'nin kara listesine girenler kara para aaklama ve terör finansmanı konusunda iş birliğinde bulunmayan ülkelerden oluşuyor. Son olarak İran ve Kuzey Kore gibi ülkeler uluslararası finans sistemini tehdit oluşturdukları gerekçesiyle bu listede bulunuyor.

Gri liste ise kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın gözetim altında tutulması anlamına geliyor. Gri listeye alınan ülkeler belirli bir zaman zarfı içerisinde FATF hedeflerinde geride kaldığı stratejik eksikliklerini giderme taahhüdünde bulunarak ve gerekli adımları atarak bu listeden çıkabiliyor. Örneğin haziran ayındaki Son FATF toplantısında Gana listeden çıkarılmıştı.

Daha önce 2011 yılında gri listeye giren Türkiye, yapılan düzenlemelerin ardından dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zamanında 2014 yılında listeden çıkarılmıştı.

FATF tarafından Aralık 2019'da yayınlanan bir raporda Ankara'nın “kara para aklama ve terörün finansmanından kaynaklanan riskleri” anladığını söylenirken, “ülkenin bu suçlarla mücadele çerçevesinde ciddi eksiklikler” bulunduğu ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz temmuz ayında yayımladığı genelgede FATF tavsiyelerinin dikkate alınarak, "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)"nin hazırlandığını duyurmuştu.

AA'nın haberine göre Erdoğan, "FATF, aklama ve terörizmin finansmanı alanında geliştirdiği standartlar çerçevesinde ülkelerin uyum düzeyini de izlemektedir. Bu amaçla, ülkemiz son olarak 2019 yılında dördüncü tur karşılıklı değerlendirme sürecinden geçmiştir. Ülkemizin Karşılıklı Değerlendirme Raporu ise Ekim 2019'da kabul edilmiştir. Bu çerçevede; aklama suçu, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı suçu ve bu suçlardan elde edilen gelirler ile etkili mücadele edilebilmesi amacıyla, FATF'nin tavsiyeleri de dikkate alınarak, 'Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)' hazırlanmıştır. Strateji Belgesi, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) resmi internet adresinde (https://masak.hmb.gov.tr) yayımlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı