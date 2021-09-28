Süper Lig’in 7. haftasında 1-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçı ile yüzlerin güldüğü Antalyaspor’da gözler 8. haftanın açılış maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasına çevrildi. 8 puanla 13. sıraya yükselen kırmızı-beyazlılar, zorlu müsabakayı da kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Akdeniz temsilcisi, Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarını da sürdürüyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman, çift kale taktik ağırlıklı maçla sona erdi. Antrenmanı izlemeye gelen futbolcuların çocukları çalışmalara renk kattı.

Öte yandan karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıktı. Kale arkası 10, doğu alt 20, batı üst 30,batı alt 30, VIP 100 TL olarak belirlendi. Doğu üst ve kale arkaları üst tribünlerinin satışa açılmayacağı bildirildi.