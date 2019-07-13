SON DAKİKA! FSM Köprüsü ne zaman bitecek? FSM Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? Açıklama geldi mi?

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmalarının köprünün birinci etabında bu akşam tamamlanacağını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasını takiben birinci etabın bu gece trafiğe açılacağını ifade eden Turhan, "Köprü platformunun bir tarafının trafiğe tamamen kapatılmasıyla yoğun ve sistemli yapılan çalışmalar neticesinde birinci etap çalışmalar hedeflenen süreden önce tamamlandı." diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Bakan Turhan, hızla köprünün kuzey platformunda çalışmalara başlanacağını dile getirdi. Turhan, hava şartlarının uygun olması ve öngörülemeyen bir problem yaşanmaması halinde ikinci etap çalışmalarının da Kurban Bayramı öncesinde bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Turhan, ileriki yıllarda ihtiyaç duyulması halinde yapılacak üstyapı onarımlarında trafiğin çok fazla etkilenmemesi için sadece en üst tabakanın yenilenmesinin yeterli olacağına, böylece İstanbul trafiğinin köprü üstyapı onarımlarından en az seviyede etkileneceğine dikkati çekti.