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        Haberler Gündem İstanbul FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 2'si ağır 5 yaralı

        FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 2'si ağır 5 yaralı

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan trafik normale döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 20:32 Güncelleme: 30.08.2023 - 20:32
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        FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza
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        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Ankara istikametinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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        #fsm kaza
        #haberler
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