FSM Köprüsü lösemiye dikkati çekmek için turuncu ile ışıklandırıldı

Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında FSM Köprüsü turuncu renge büründürüldü.

Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.