Lösemi farkındalığı için turuncu renge büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla turuncu ile ışıklandırıldı.

Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenliyor.

AA'nın haberine göre; etkinlikler kapsamında FSM Köprüsü turuncu renge büründürüldü.

Dün akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.