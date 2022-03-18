FSM Köprüsü İrlanda için ışıklandırıldı

AA

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de İrlanda Milli Günü için ışıklandırılmaya sahne oldu.

AA'nın haberine göre; İrlanda bayrağının renkleriyle (yeşil-beyaz-turuncu) akşam saatlerinde başlayan aydınlatma, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.