Geçtiğimiz günlerde Frutti Extra Bursaspor’da yapılan testilerin ardından bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklamıştı. Yeşil beyazlı kulüp, yeni bir bildiri yayınlayarak bu sayının ikiye çıktığını belirtti. Bursa temsilcisi kamuoyuyla şu açıklamayı paylaştı: “Kulübümüz tarafından 6 Aralık Pazar günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun daha sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."