Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Frutti Extra Bursaspor'un deplasmanda Cedevita Olimpija ile bu akşam oynaması planlanan karşılaşma, Slovenya temsilcisinde tüm kadronun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina altında olmasının ardından iptal edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, D Grubu'nda Cedevita Olimpija ile Frutti Extra Bursaspor arasında Stozice Spor Salonu'nda bu akşam TSİ 19.30'da başlaması gereken maçın, tüm Cedevita Olimpija kafilesinin pazar gününden bu yana karantina altında olması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, ULEB Disiplin Kurulu tarafından yapılacak toplantıda alınacak kararın ardından maç sonucunun belirleneceği ifade edildi.

Konuk ekip Frutti Extra Bursaspor'un mücadeleyi hükmen kazanması bekleniyor.