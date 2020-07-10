Bahçeşehir Koleji ve Bursaspor'un rakipleri belli oldu

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi.

İspanya'nın Barselona kentinde yapılan kura çekiminde, turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Bahçeşehir Koleji ve Frutti Extra Bursaspor'un rakipleri belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji A Grubu'nda, Frutti Extra Bursaspor ise D Grubu'nda yer aldı.

24 takımın 6'şarlı 4 grupta mücadele edeceği kupada, grup maçları 30 Eylül-16 Aralık tarihlerinde oynanacak.

ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Bahçeşehir Koleji, UNICS Kazan (Rusya),Joventut Badalona (İspanya),Partizan NIS (Sırbistan),Umana Reyer (İtalya),JL Bourg (Fransa),

B Grubu: Unicaja Malaga (İspanya),Buducnost VOLI (Karadağ),Maccabi Rishon Lezion (İsrail),Germani Brescia Leonessa (İtalya),Ratiopharm Ulm (Almanya),Metropolitans 92 (Fransa),

C Grubu: Lokomotiv Kuban (Rusya),MoraBanc Andorra (Andorra),Lietkabelis (Litvanya),Segafredo Virtus Bologna (İtalya),AS Monaco (Fransa),Telenet Giants Antwerp (Belçika),

D Grubu: Frutti Extra Bursaspor, Promitheas (Yunanistan),Herbalife Gran Canaria (İspanya),Dolomiti Energia (İtalya),Cedevita Olimpija (Slovenya),Nanterre 92 (Fransa