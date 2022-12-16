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Frutti Extra Bursaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 96-85 (MAÇ SONUCU)

Frutti Extra Bursaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 96-85 mağlup etti.

Giriş: 16.12.2022 - 21:29 | Güncelleme: ABONE OL
Frutti Extra Bursaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 96-85 (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 96-85 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Hüseyin Çelik

Frutti Extra Bursaspor: Needham 20, Onuralp Bitim 13, Auguste 14, Dudzinski 10, Clemmons 6, Yiğitcan Saybir 10, Berkay Taşkıran 6, Ömer Utku Al 4, Ahmet Düverioğlu 13

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 14, Roberson 6, Selden Jr 15, Michalak 21, Bruinsma 5, Gani Erdi Gülaslan 7, Kevin Kaspar, Berkay Siniroğlu 3, Tolga Kaan Birer 3, Ogün Sevinç 3, Mustafa Baki Görür 8

1. Periyot: 25-23

Devre: 51-34

3. Periyot: 79-59

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