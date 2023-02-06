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Haberler Basketbol

Frutti Extra Bursaspor, maç hasılatını depremzedelere bağışlayacak

Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup'ta Çarşamba günü oynayacağı JL Bourg maçının hasılatının depremzedelere yollayacağını açıkladı

Giriş: 06.02.2023 - 19:11 | Güncelleme: ABONE OL
Frutti Extra Bursaspor, maç hasılatını depremzedelere bağışlayacak
İHA

Frutti Extra Bursaspor’dan anlamlı bir hareket geldi.

Yeşil-beyazlılar, çarşamba günü karşılaşacağı JL Bourg maçının hasılatını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Tofaş Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak olan maçla ilgili olarak Frutti Extra Bursaspor’dan şu açıklama geldi: “Çarşamba günü 20.00’de JL Bourg ile evimizde oynayacağımız 7Days EuroCup maçının tüm bilet hasılatı depremzedelerimiz için bağışlanacaktır. Maç günü Tofaş Spor Salonu’na yardım toplama çadırı kurulacak olup, yardımlarınız depremzedelerimize ulaştırılacaktır.”

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