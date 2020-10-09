Frutti Extra Bursaspor hükmen galip

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen deplasman maçında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija karşısında hükmen 20-0 galip sayıldı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, D Grubu'nda Cedevita Olimpija ile Frutti Extra Bursaspor arasında 7 Ekim Çarşamba günü Stozice Spor Salonu'nda oynanması planlanmasına rağmen iptal edilen karşılaşmaya ilişkin karar verildiği belirtildi.

ULEB Disiplin Kurulu tarafından alınan kararla, Frutti Extra Bursaspor, mücadeleyi hükmen 20-0 kazandı.

Karşılaşma, tüm Cedevita Olimpija kafilesinin Kovid-19 nedeniyle karantina altında olmasının ardından iptal edilmişti.