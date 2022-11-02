Frutti Extra Bursaspor evinde mağlup oldu

Frutti Extra Bursaspor, Eurocup A Grubu 4. hafta maçında Ratiopharm Ulm'a mağlup oldu.

Maça etkili başlayan Ratiopharm Ulm, 2'nci dakikada 8-2'lik üstünlük yakaladı. Savunmada kötü olan Bursaspor'a karşı bulduğu fırsatları değerlendiren Ratiopharm Ulm, ilk çeyreği 23-17 önde kapattı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan yeşil-beyazlı ekip, Auguste ve Onuralp Bitim´in bulduğu sayılarla farkı kapatıp, maçın 14´üncü dakikasında 33-30 öne geçti. Robinson ve Hawley'nin etkili oyunuyla maça yeniden ağırlığını koyan konuk ekip, ilk yarıyı 48-41 önde bitirdi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Ulm, 24´üncü dakikada skoru kendi lehine 45-55 çevirerek, farkı 10´a çıkardı. 3´üncü çeyreğin ortalarında seyirci desteğini arkasına alan Bursaspor, özellikle Onuralp Bitim ve Dudzinski'nin sayılarıyla farkı eritti ve son çeyreğine konuk ekibin 65-59 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyreğe Onuralp Bitim'in basketiyle başlayan ev sahibi ekip, farkı 4'e indirdi. Konuk ekip, Langenfeld'in iyi oyunuyla skor üretti ve 35´inci dakikada farkı tekrar 10 sayıya çıkardı: 68-78. Seyircisinin desteğiyle maçın sonuna 1 dakika kala Bursaspor, skoru 83-83´e getirdi. Hücumdan sayı üretemeden dönen Frutti Extra Bursaspor, rakibinin etkili oyunana engel olamadı ve Ratiopharm Ulm maçtan 90-86 galip ayrıldı.