Kulüpten yapılan açıklamada, oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline dün uygulanan PCR testlerinin sonuçlarının belli olduğu duyuruldu.

Son testlerde bir basketbolcuda pozitif bulguya rastlandığının belirtildiği açıklamada, "Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.