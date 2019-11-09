09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ING Basketbol Süper Ligi´nde Frutti Extra Bursaspor, 7´nci hafta mücadelesinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol´u ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan mücadeleye taraftarının da desteğiyle etkili başlayan Bursa temsilcisi, 5´inci dakika içerisinde farkı çift hanelere taşıdı (17-6). İlk çeyrekte pota altını Gabriel Olaseni ile verimli kullanan Frutti Extra Bursaspor, rakibini de top kayıplarına zorladı ve bu bölümü 26-13 önde kapadı.
İkinci çeyreğin başlarında konuk ekip hücumda daha toparlanmış bir görüntü çizerken, 15´inci dakika içerisinde Kenneth Hayes´ın turnikesi sonrası farkı 4´e indirdi (28-24). Akabinde Perry Jones´ın sayılarıyla nefes alan Bursa temsilcisi, savunmasını sertleştirmesiyle rakibine kolay atış şansı sunmadı ve devreye 35-26 üstün girdi.
Dönüşte iki takım da skorer bir görüntü çizdi. İlk yarıya kıyasla hücumda daha etkin olan konuk ekip; üst üste bulduğu basketlerle skoru 37-34´e getirerek oyuna ortak oldu. Bu basketlere Ender Arslan´ın kritik süreçte attığı üst üste iki dış atış isabetiyle cevap veren Bursa ekibi, yeniden aradaki farkı açarak final çeyreğine 57-49´luk skor avantajıyla girdi.
Son çeyrek nefes keserken Arel Üniversitesi Büyükçekmece, aradaki farkı eritti ve 35´inci dakika içerisinde Robert Upshaw´ın turnike basketiyle skoru eşitledi (68-68). Bu andan itibaren başa baş bir mücadele ortaya koyulurken, üç sayı çizgisinden üst üste isabetler bulan Bursa temsilcisi, bir ara 4 sayı geriye düşmesine karşın Allerik Freeman ve Ender Arslan´ın üçlükleriyle bitime bir buçuk dakika kala skoru 78-74´e çekti. Chris Jones´un üst üste sayıları Frutti Extra Bursaspor´u iyice rahatlatırken, Bursa temsilcisi parkeden 84-79'luk skorla galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Frutti Extra Bursaspor ligdeki dördüncü galibiyetini elde ederken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece ise altıncı yenilgisini aldı.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Serhat Büker
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 11, Allerik Freeman 19, Christopher Jones Jr. 12, Perry Jones 16, Evren Büker, Ender Arslan 15, Can Maxim Mutaf 7, Mykal Riley 2, İzzet Türkyılmaz 2
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Osiris Eldridge 2, Andrew Delano Andrews 17, Kenneth Hayes 18, Mert Celep 12, Robert Upshaw 19, Jeremy Saffold 11, Mükremin Deniz Kılıçlı
1.PERİYOT: 26-13
DEVRE: 35-26
3.PERİYOT: 57-49
5 FAUL: 38.53 Gabriel Olaseni (Frutti Extra Bursaspor)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!