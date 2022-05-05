Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama

ULEB Avrupa Kupası'nda adını finale yazdıran ve Bursa'ya dönen Frutti Extra Bursaspor, finale kalma başarısını taraftarlarıyla kutladı.

Nilüfer ilçesinde bulunan Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin önünde toplanan yüzlerce yeşil beyazlı taraftar, deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 85-68 yenen Frutti Extra Bursaspor takımını karşıladı.

Takım otobüsten inen oyuncular ve teknik kadro, taraftarların sevgi gösterileri arasında salona girdi. Daha sonra salona alınan taraftarlar, oyuncularla galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

RAKİP BOLOGNA

ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Virtus Segafredo Bologna, Valencia Basket'i 83-73 yenerek Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi oldu.

İspanya'nın Valencia kentinde oynanan yarı final maçında, Virtus Segafredo Bologna, Valencia Basket'i 83-73 skorla yenerek adını finale yazdırdı.

İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna, Frutti Extra Bursaspor ile 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

Frutti Extra Bursaspor, dün deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırmıştı.